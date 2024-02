13 muzikale toppers vieren de 10de verjaardag van Liefde voor Muziek, waar artiesten geschiedenis schrijven

443 covers, 62 getalenteerde artiesten en talloze hits tot gevolg. Al 9 seizoenen worden muzikale hokjes gesloopt in Liefde voor Muziek. Artiesten werden ge(her)lanceerd, hitlijsten werden bepaald, Zomerhits werden gescoord, MIA’s werden binnengerijfd, Sportpaleizen werden gevuld en heel wat songs staan in ieders geheugen gegrift, denk maar aan Een Ster, Honeybee, Verover Mij, Ik Wil Je Terug of Kom Wat Dichterbij. Voor het feestelijke 10de seizoen van Liefde voor Muziek trakteert het programma de kijker op nog méér artiesten en nog méér muziek. Liefde voor Muziek stapt in de muzikale tijdmachine, want per voorgaand seizoen keert één artiest terug om samen op een nieuwe, muzikale reis te vertrekken. Schrijven de artiesten ook dit jaar weer geschiedenis?

Schrijft Regi opnieuw geschiedenis? Bekijk de video hier:

Schrijft Stan Van Samang opnieuw geschiedenis? Bekijk de video hier:

In het tiende jubileumseizoen pakken Stan Van Samang (seizoen 1), Johannes Genard van School is Cool (seizoen 2), Clouseau (seizoen 3), Jasper Steverlinck (seizoen 4), Laura Tesoro (seizoen 5), Regi (seizoen 6), Tourist LeMC (seizoen 7), Suzan & Freek (seizoen 8) en K3 (seizoen 9) hun koffers en reizen ze af naar de Franse zon. Nog nooit eerder zaten ze samen en met zoveel artiesten tegelijk in het programma. En ook nu brengen ze allemaal compleet nieuwe, onverwachte en eigenzinnige versies van bekende songs uit elkaars repertoire die in het collectief geheugen zitten.

In Villa La Clausade en wijndomein Mauguio in Frankrijk delen de artiesten niet alleen ‘du pain, du vin et du boursin’, maar vooral hun meest geliefde nummers, hun ontembare passie voor muziek, de diepere betekenis achter hun songs en bijzondere persoonlijke verhalen. Durft iemand dit keer ‘De Tegenpartij’ of ‘Heb Ik Ooit Gezegd?’ van Clouseau aan te pakken? Welke muzikale gasten duiken op naast Regi? En welke hits vloeien dit keer voort uit het programma? In de eerste aflevering op dinsdag 12 maart duiken Stan, Clouseau, Laura, Suzan & Freek, K3, Jasper, Johannes en Tourist in het meer dan uitgebreide repertoire van hitmachine Regi. Met Vuurwerk van Clouseau werd al een eerste voorsmaakje succesvol gelanceerd, maar welke muzikale parels hebben de andere artiesten in petto? De toon is gezet voor een editie boordevol muzikale magie, onvergetelijke verhalen en nog veel meer.

VTM en Sabam zijn een partnership aangegaan om in Liefde voor Muziek de rol van de auteur/componist in het tot stand komen van muziek te belichten.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video’s zijn over te nemen via deze embedcodes: