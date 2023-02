10 onbekende Vlamingen trekken op spectaculair avontuur doorheen Europa in ‘Bestemming X’

‘Waar ben jij op 20/02?’ Die mysterieuze vraag dook afgelopen weken in heel Vlaanderen op. Niemand wist wat te verwachten van het grote, nieuwe én top secret programma bij VTM. Tot nu... In ‘Bestemming X’ trekken 10 onbekende Vlamingen op een spectaculaire en avontuurlijke roadtrip kriskras doorheen Europa. Hun compagnon de route? Een gigantische, geblindeerde zwarte bus. Reizend als groep hebben ze slechts één individueel doel: te allen tijde inschatten waar ze zich juist bevinden. En dat blijkt moeilijker dan gedacht… De kandidaat die alle eliminaties weet te overleven en in de finale ‘Bestemming X’ als eerste vindt, wint het spel en gaat naar huis met een grote geldprijs.

Bekijk hier exclusief en in primeur de eerste beelden uit ‘Bestemming X’:

Games vol durf en adrenaline helpen de kandidaten op weg naar ‘Bestemming X’

In welk land en op welke plek ben ik? Het lijkt een vanzelfsprekende vraag, maar dat is het in ‘Bestemming X’ allerminst. De kandidaten worden tijdens hun trip volledig afgeschermd van de buitenwereld, waardoor hun zintuigen al snel ontregeld raken. Zo zijn de ramen van de bus zo goed als altijd compleet geblindeerd. Slechts op schaarse momenten en op commando, kunnen ze doorzichtig worden. Wie op dat moment is ingedommeld, mist cruciale info in een spel waarin ieder voor zich speelt. En dat is maar één van de vele obstakels waarmee de kandidaten in 'Bestemming X' geconfronteerd zullen worden.

Daarnaast worden de kandidaten elke aflevering uitgedaagd tijdens de meest extreme en avontuurlijke games boordevol adrenaline. In de lucht, op het spoor of in het water. De kandidaten moeten zich ontpoppen tot pure waaghalzen vol durf, al spelen ze best ook tactisch en strategisch. Wie de games wint, krijgt tips die hen dichter bij de juiste locatie brengen. En dat is van groot belang om zo lang mogelijk aan boord van de bus te blijven.

Op het einde van elke aflevering onderbreekt de bus zijn route en moeten de deelnemers met een X op een landkaart aanduiden waar in Europa ze zich denken te bevinden. Wie zijn X het verst zet van de werkelijke tussenstop, moet afstappen en het spel onmiddellijk verlaten. Aan het einde van elke aflevering komt de afvaller dus samen met heel Vlaanderen te weten waar ze zich op dat moment bevonden. Voor de rest van de groep gaat de mysterieuze reis naar de finale ‘Bestemming X’ verder…

Maarten Janssen, channel manager VTM: “Bestemming X is zonder twijfel het meest ambitieuze VTM-programma van de laatste jaren. Het vertrekt van een heel eenvoudig idee - achterhalen waar je bent -, maar de makers hebben daar zoveel lagen aan toegevoegd dat je als kijker niet anders kan dan helemaal meegezogen te worden in dit epische avontuur. Fans van adrenaline vretende actie en psychologische spelletjes zullen absoluut aan hun trekken komen. Bovendien is het allemaal ook nog eens even filmisch in beeld gebracht als een Hollywood-film. Mijn gok is dat Vlaanderen toch eens stevig in z'n ogen gaat moeten wrijven na de eerste aflevering…”

‘Bestemming X’ is een origineel en 100% Vlaams format van de hand van productiehuis Geronimo. Bij het brede publiek zijn de makers onder andere gekend van Sergio Over De Grens, boordevol adembenemende reisbeelden die doen dromen. In Bestemming X verleggen ze die grens en dompelen ze de kijkers onder in een magische roadtrip, gekoppeld aan een spannend en erg vernieuwend spelavontuur.

