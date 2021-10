10 krachtpatsers zoeken hun limieten op in De Sterkste Handen

Elke dag trekken honderdduizenden mensen hun werkhandschoenen aan om ons land draaiende te houden. Dokwerkers, bouwvakkers, fabrieksarbeiders… allemaal trotse mannen en vrouwen die vaak niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Tot nu. In de ruige wedstrijd De Sterkste Handen nemen vanaf morgen, dinsdag 26 oktober om 20u35, 10 straffe stielmannen en -vrouwen het tegen elkaar op in een individuele én een groepscompetitie. Natalia en Sergio dagen hen uit in een reeks proeven vol kracht, uithouding, kennis en mentale druk. Hoe ver kunnen ze zichzelf drijven en wie toont zich het sterkst in de meest heavy beroepen van ons land?

8 weken lang nemen de 10 kandidaten het op in telkens 1 vakgebied. In de eerste aflevering is dat de bouw. Spoorwegarbeider Olivier, ramenwasser Bjorn, verhuizer Magnus, hoofdinspecteur Daisy, productiearbeider Nasier, waterwerker Chop, vloerder Kenny, havenarbeider Fatima, magazijnier Nancy en bouwvakster Jessica verzamelen op een verlaten terrein voor de eerste individuele opdracht: metselen. Ze krijgen 1 uur de tijd om een zo perfect mogelijke muur te maken. Waterpas, met de mortel netjes verdeeld en kaarsrecht. De twee sterkste metselaars krijgen een belangrijk voordeel en mogen zelf hun ploeg samenstellen voor de groepscompetitie. Een allesbepalende beslissing, want die ploeg kan niet meer gewijzigd worden voor de rest van de wedstrijd.

Eens de twee teams voor de groepscompetitie bekend zijn én een naam hebben trekt het gezelschap naar een houtzagerij. Daar worden ze voor de eerste keer op de proef gesteld als team. “Jullie gaan vandaag een houten carport bouwen mét berging”, kondigt Natalia aan. “Er valt 5.000 euro te verdienen en te verdelen onder de winnende ploeg.” “De proef wordt een test op inzicht, correct en snel werken”, vult Sergio aan. Tijdens de proef gooit iedereen zijn troeven in de strijd, maar komen ook de eerste strubbelingen boven. Want in groep een carport in elkaar timmeren, daar zijn stalen zenuwen voor nodig…

Niet voor publicatie:

Maak hier kennis met de 10 krachtpatsers uit De Sterkste Handen.

De foto's uit de mail kan je downloaden via https://communicatie.vtm.be/

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be