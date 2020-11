1 op de 5 Vlamingen denkt dat de mens niet gemaakt is voor monogamie

In ‘Free Love Paradise’ onderzoeken 6 koppels - 3 Vlaamse en 3 Nederlandse - vanaf morgen, donderdag 5 november, om 20.45 of een open relatie iets voor hen is. Ze trekken samen naar een zonnige bestemming in Mexico met de vraag: is het mogelijk om de regels van monogamie open te breken? Maar hoe staat de gemiddelde Vlaming tegenover de vrije liefde? Maar liefst 9.000 Vlamingen deden mee aan de ‘Free Love-test’ via vtm.be. Daaruit blijkt alvast dat 20% van de Vlamingen monogamie niet als het ideaalbeeld ziet, 40% over een trio fantaseert, voor 60% een slippertje niet het einde van hun relatie betekent en meer dan 80% van de Vlamingen porno kijken niet als vreemdgaan ziet.

Monogamie en flirten

1 op de 5 Vlamingen vindt dat monogamie een onnatuurlijke vorm is die we onszelf opleggen. Een opvallend cijfer, vindt seksuologe en relatietherapeute Chloé De Bie, die ook meereisde tijdens de opnames van Free Love Paradise om de koppels te begeleiden. “We leven immers nog steeds in een monogame cultuur.” Een kwart van de deelnemers zit gewrongen tussen het monogame ideaal en lustgevoelens voor anderen. “Dat komt overeen met de gemiddelde cijfers van vreemdgaan. Zo’n 1 op de 4 mannen en 1 op de 5 vrouwen bedriegen hun partner”, duidt De Bie.

Is flirten met een ander vreemdgaan? 40% vindt van wel. 30% van de bevraagden geeft aan hier nog nooit ten gronde over nagedacht te hebben. “Dat is een grote groep”, vindt Chloé De Bie. “Het loont dus de moeite om hier voor jezelf bij stil te staan voor het te laat is. Flirten kan je immers zeer breed interpreteren en het gebeurt vaak. Wat is flirten voor jou en waar trek je de grens?” De overige 30% vindt flirten geen probleem.

Is porno kijken bedriegen? Dit vindt Blind Getrouwd-koppel Stijn & Nuria ervan

Voor ongeveer 75% van de Vlamingen is het duidelijk: hun lief moet zelfs niet proberen met een ander te zoenen. Zo’n 9% van de deelnemers laat hun partner wel de vrijheid om met een ander te kussen. Wanneer het gaat om een seksuele fantasie, is de meerderheid van de Vlamingen wel toleranter. Voor een deel van die seksuele fantasieën vindt de Vlaming inspiratie bij het kijken naar porno. Maar liefst 85% is van mening dat porno kijken niet vreemdgaan is. Zo ook Blind Getrouwd-koppel Stijn & Nuria: zij vinden porno kijken een soort van ‘windowshoppen’: “Ik denk dat ik mij nooit een Hermès handtas zal kunnen veroorloven. Maar als ik dat in het straatbeeld zie passeren, denk ik wauw! En dan ga je door met je leven. Dat is hetzelfde met kijken naar porno he”, redeneert Nuria.

42% van de deelnemers deelt een fantasie over een trio met zijn/haar/hun lief maar heeft dit nog niet in het echt gedaan. Een aanzienlijk deel wordt dus wel geprikkeld door het idee. Het is wel een klein aantal die dat ook in de praktijk omzet: 5% geeft aan al een trio te hebben gehad. Betekent vreemdgaan de doodsteek voor een koppel? Voor 60% van de deelnemers hoeft dit niet het einde te betekenen van hun relatie. Voor 30% is vreemdgaan het onverbiddelijke einde. De overige 10% laat hun partner de vrijheid om intieme momenten te beleven met anderen.

Free Love Paradise test het uit bij VTM 2: is levenslange monogamie nog van deze tijd?

In het nieuwe programma ‘Free Love Paradise’ bij VTM 2 testen de 6 koppels het alternatief op monogamie: de vrije liefde. Zijn lust en jaloezie verzoenbaar met elkaar? Experimenteren met de vrije liefde is voor alle koppels gloednieuw. In de eerste aflevering van morgen, donderdag 5 november, om 20.45 gaan de koppels de eerste kwartetdates aan: elk koppel gaat op date met hun twee favorieten. Het blijkt al snel dat iedereen zo zijn eigen redenen heeft om aan dit relatie-experiment deel te nemen. Free Love Paradise wordt gepresenteerd door Sean Dhondt en de Nederlandse Froukje de Both.

Ontdek meer over de drie Nederlandse koppels:

Mariska (24) en Ivo (26) zijn zes jaar samen en hopen dat over 40 jaar nog te zijn. Ze kiezen er bewust voor om niet samen te wonen, om het op die manier spannend te houden. Ze kunnen zich voorstellen dat hun seksleven op een bepaald moment saaier wordt, dus willen ze dit experiment aangrijpen om te kijken wat vrije liefde met hen doet.

Shantie (24) en Pieter (27) zijn meer dan vijf jaar samen en geloven dat er meerdere mensen kunnen zijn waar ze zich seksueel tot aangetrokken voelen. Ze zijn beiden erg jaloers, dus zien dit als een grote test.

Tamara (24) en Lenny (22) kennen elkaar al vijf jaar en vormen nu twee jaar een koppel. Ze zien al een toekomst voor zich met kinderen. Omdat ze van plan zijn samen oud te worden, willen ze graag de spanning opzoeken en zien of een open relatie voor hen zou werken.

v.l.n.r: Mariska & Ivo, Shantie & Pieter en Tamara & Lenny

Ontdek meer over de drie Vlaamse koppels:

Robin (25) en Kéty (21)

Robin en Kéty willen onderzoeken of een open relatie iets voor hen is, omdat ze op lange termijn de spanning in hun relatie willen houden.

Kéty: "Kan je lust en liefde scheiden van elkaar?"

Robin: "Mensen zijn instinctief niet monogaam."

Kéty en Robin zijn één jaar samen en waren daarvoor al anderhalf jaar 'friends with benefits'. Voor Kéty is dit haar eerste serieuze relatie en Robin heeft erg zijn best moeten doen om haar te 'veroveren'. Robin is benieuwd hoe Kéty zal reageren op de aandacht die hij van andere vrouwen krijgt. Binnen het liefdesexperiment staan ze overal voor open en hebben ze geen grenzen. Zolang er geen gevoelens bij komen kijken, mag alles. De vriendinnen van Kéty raden haar een trio aan.

Gaêtan (29) en Cristina (27)

Gaêtan en Cristina komen met een duidelijke missie: een trio met een andere vrouw. Gaêtan mag met andere vrouwen experimenteren, maar alleen als Cristina er zelf bij is.

Cristina: “Ik heb liever dat hij samen met mij iets doet, dan de drang om het achter mijn rug te doen.”

Gaêtan: "Mits goede afspraken kan je grenzen verleggen binnen je relatie."

Gaêtan viel als een blok voor Cristina en verbrak zijn vorige relatie. Ze waren twee jaar samen toen Gaêtan vreemd ging. Na een pauze zijn ze nu al een jaar terug samen. Vertrouwen is binnen hun relatie heel belangrijk. Gaêtan wil experimenteren met andere vrouwen en Cristina voelt zich ook tot hetzelfde geslacht aangetrokken.

Cédric (24) en Bo (25)

Bo gaat vier maanden in het buitenland studeren en wonen. Ze willen er met dit relatie-experiment achter komen of een open relatie de oplossing is om deze lange tijd te overbruggen.

Bo: "Ik hoop mijn grenzen te leren kennen in dit relatie-experiment."

Cédric: "Een open relatie opent wellicht deuren op bepaalde vlakken."

Bo en Cédric zijn zes maanden samen, maar zien elkaar als soulmates. Bo is voor Cédric zijn 'happiness en cuteness level' gevallen, terwijl voor Cédric het spontane en extraverte karakter van Bo de doorslag gaf. Bo en Cédric vinden een open relatie misschien een beter alternatief dan het uitdoven van hun relatie, op voorwaarde dat er goede communicatie is.

