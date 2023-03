1 dag en nacht samen: Jef kiest Lieze, Kevin gaat voor Heidi in Boer zkt Vrouw

VLNR: Lieze (21 - Bocholt), Bente (25 - Lubbeek), Jef (33 - Arendonk) en Kim (27 - Stekene)

Lieze en Heidi: zij zijn de twee vrouwen die op zondagavond 12 maart in de vierde aflevering van Boer zkt Vrouw een serieuze voorsprong kregen op hun concurrentes. Zij mogen exclusief een dag en een nacht met ‘hun’ boer doorbrengen, alvorens ook de andere 2 uitverkorenen hun plekje de komende week op de boerderij opeisen.

Naast Lieze (21) - “omdat zij wat stiller is in groep, wil ik wat privé tijd met haar” - koos koeienboer Jef (33) voor Bente (25) en Kim (27).

Bekijk hier het keuzemoment van Jef:

En Kevin (28) mag dan wel nog steeds holderdebolder zijn van favoriete Heidi (38), ook Jana (27) en Elke (32) wil hij graag nog beter leren kennen.

VLNR: Jana (27 - Gijzenzele), Kevin (28 - Damme), Heidi (38 - Brugge), Elke (32 - Nukerke)

Bekijk hier het keuzemoment van Kevin:

Maar eerlijk is eerlijk: het is toch vooral het bommetje dat werd gedropt op de manege van Raphaël (26), dat bleef hangen in deze vierde aflevering van Boer zkt Vrouw. Wat is er precies gebeurd tussen de hoefsmid en Jasha, die niet eens gekozen werd voor de 24-uurs date? Concurrente Jolyn is vastberaden het met heel kijkend Vlaanderen te delen in de volgende aflevering op zondag 19 maart.

Bekijk hier het fragment van Raphaël:

